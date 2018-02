Renato Gaúcho aposta na reação O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, comparou as finais do Campeonato Carioca com o conflito no Oriente Médio. "Perdemos a primeira batalha, mas a guerra será vencida pelo Tricolor no domingo", afirmou o treinador, referindo-se à derrota para o Vasco, por 2 a 1, na quarta-feira, na primeira partida da decisão. Renato garante que o Fluminense não se abateu com a derrota e que dará a volta olímpica no domingo. Para este jogo, ele deve promover o retorno do meia Carlos Alberto. O jogador só não foi titular na primeira partida por causa da longa viagem que fez para voltar ao Brasil. Ele foi campeão do Torneio da Malásia com a seleção brasileira sub-20. Carlos Alberto está confiante que o Fluminense conseguirá reverter a vantagem do Vasco e conquistar o título. "Vamos buscar o gol desde o primeiro minuto. Está difícil, mas não é impossível. Estamos ansiosos para entrar em campo", disse. Já o atacante Fábio Bala lamentou sua má atuação na derrota para o Vasco. Artilheiro do Carioca com 10 gols, o jogador promete mais empenho e dedicação no domingo. "Vou dar o máximo de mim para conquistar o título", afirmou.