Renato Gaúcho barra Edcarlos no Fluminense

O técnico Renato Gaúcho barrou o zagueiro Edcarlos no treino do Fluminense, nesta sexta-feira, e mandou-o para o banco de reservas. Esta foi a segunda mudança feita pelo treinador desde o início da semana - na partida contra o São Paulo, quarta-feira, o goleiro Fernando Henrique foi substituído por Rafael.

No lugar de Edcarlos, Renato Gaúcho utilizou o zagueiro Dalton na primeira parte do treino e montou a equipe no 3-5-2. Quando a atividade se aproximava do fim, o treinador sacou Dalton, escalou o atacante recém-contratado Adeílson e passou a jogar no 4-3-3.

Outra mudança ocorreu no meio-campo. Fábio Santos sentiu dores no joelho direito, não treinou e foi substituído por Fabinho. O mais provável é que o volante fique fora da partida de domingo contra o Barueri, no Maracanã.

O treinador afirmou que as mudanças visaram poupar Fernando Henrique e Edcarlos, muito criticados pela torcida nos últimos jogos. "Tive que tirar esses jogadores, eles serão preservados. Às vezes, as vaias e críticas podem cair sobre outros atletas e o momento não é esse, por isso achei melhor poupar", explicou.