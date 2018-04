Renato Gaúcho bate marca e quer vitória do Fluminense A partida contra o Coritiba, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, será um importante marco na carreira do técnico Renato Gaúcho, que completará 177 partidas à frente do Fluminense, tornando-se o terceiro treinador que mais comandou o clube, atrás apenas de Zezé Moreira (467 partidas) e Ondino Vieira (302). Mas Renato bem que gostaria que os objetivos em jogo fossem mais nobres. No momento, ambas as equipes lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.