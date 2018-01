Renato Gaúcho chega ao Flu e fala em conquista de títulos O técnico Renato Gaúcho foi apresentado nesta quinta-feira pelo Fluminense e assumiu o cargo com a responsabilidade de melhorar o desempenho do time e evitar que os vexames dados no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil voltem a se repetir. O treinador não fugiu à responsabilidade e assegurou que a meta será a conquista de títulos. ?Vamos em busca de um único objetivo que é a conquista de títulos. O grupo é bom, com jogadores experientes e novatos. Temos tudo para conseguir o sucesso?, destacou Renato Gaúcho. ?Os jogadores não desaprenderam a jogar.? E para recuperar as boas atuações da equipe, Renato Gaúcho afirmou que fará um trabalho psicológico nos atletas. Sobre a reformulação no elenco, para a disputa do Campeonato Brasileiro, demonstrou não ter pressa. ?Analisarei bem todos os nomes. Na hora certo o reforço vai aparecer?, destacou o técnico do Fluminense.