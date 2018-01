Renato Gaúcho cobra atletas do Flu O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, admitiu nesta segunda-feira que o time foi displicente no empate com o Volta Redonda, na última rodada do Campeonato Carioca. Segundo ele, faltou atenção e objetividade. E deu um aviso: "Ainda não conquistamos nada. Quem tiver afim de ser humilde viaja para Friburgo, caso contrário, fica no Rio". Renato Gaúcho ressaltou que o Fluminense foi capaz de recuperar pontos perdidos para os ?pequenos? nos clássicos que disputou, mas que o fato (empate com um time considerado pequeno) não podia se repetir. "Fica difícil. Pelo menos serve de exemplo. Vou ter uma conversa muito franca com eles amanhã. Temos que manter o pé no chão", disse o treinador. Mas, para o meia Carlos Alberto, não houve desleixo na partida contra o Volta Redonda. "Foi coisa do futebol. Poderíamos ter jogado o dia inteiro que a bola não iria entrar", afirmou o jogador. O Fluminense ocupa a terceira colocação no Campeonato Carioca e precisa vencer a Friburguense, na quarta-feira, para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase.