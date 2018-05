Renato Gaúcho confirma Wallace Reis na zaga do Grêmio para jogo de quinta

Após fazer testes no treino desta segunda-feira, na reapresentação do elenco do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho confirmou a presença de Wallace Reis na zaga, formando dupla com Pedro Geromel. Reis vai substituir o argentino Kannemann, que cumprirá suspensão contra o São Paulo, no jogo desta quinta, no Morumbi.

"Quem vai jogar é o Wallace [Reis]. Será o companheiro do Geromel", confirmou o treinador, após aproveitar o treino para fazer testes na zaga. Fred ganhou uma oportunidade ao longo da atividade desta tarde. Mas, na entrevista coletiva, Renato Gaúcho acabou anunciando sua escolha: Wallace Reis.

Na atividade, o treinador também testou Wallace Oliveira no lugar do titular Edílson na lateral-direita. O clube ainda aguarda possível efeito suspensivo para poder contar com Edílson no jogo de quinta. A decisão deve sair até esta quarta, véspera da partida em São Paulo.

Renato Gaúcho prometeu força máxima para enfrentar o São Paulo. "Todo mundo que estiver inteiro e em condições vai enfrentar a equipe do São Paulo. Nossa intenção era fazer isso com o Sport, mas tínhamos alguns jogadores no departamento médico e não poderíamos colocar em campo", afirmou.

Na 8ª colocação, o time gaúcho soma 49 pontos e ainda sonha com uma vaga no G6, de olho na próxima edição da Copa Libertadores via Brasileirão - o time disputa a final da Copa do Brasil. O sexto colocado, o Atlético-PR, tem 51 pontos.