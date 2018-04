Renato Gaúcho diz que falta sorte ao Fluminense

Apesar de o time não vir jogando bem, o treinador acredita que o azar está atrapalhando a sua equipe. Ele lembrou da bola cabeceada pelo zagueiro André Dias contra o próprio gol do São Paulo, que acertou o travessão do goleiro Rogério Ceni.

"Está faltando um pouco mais de sorte. Tivemos novamente uma bola na trave. Jogar com o São Paulo no Morumbi é difícil. É lógico que nunca queremos perder, mas ser derrotado por eles por 1 a 0 fora de casa é normal. O que não pode é perder do Coritiba, como no último domingo, por 3 a 1, no Maracanã", avaliou o treinador.

Renato Gaúcho ainda fez questão de descartar um possível abatimento para as próximas rodadas do Brasileirão. "Estou triste, como qualquer jogador, mas não vou abaixar a cabeça nunca, até porque esse não é meu estilo. O grupo teve uma atitude diferente no segundo tempo [contra o São Paulo] e acho que merecíamos pelo menos o empate. Agora é pensar no Barueri, no Maracanã", afirmou o comandante sobre o jogo do próximo domingo.