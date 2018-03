Renato Gaúcho diz que tem o time definido, mas faz mistério

O técnico Renato Gaúcho diz não ter dúvidas sobre a escalação do Fluminense para o jogo contra o Boca Juniors, na quarta-feira, pela semifinal da Libertadores. Mas, apesar de já ter o time definido, o treinador faz mistério para confundir o adversário. "Não tenho nenhuma dúvida. O time já está aqui na minha cabeça. Mas, para variar, vocês só irão saber momentos antes de o jogo começa", afirmou o comandante do Fluminense. Renato admite que será difícil esquecer vitória sobre o São Paulo, pelas quartas-de-final, mas pediu que a equipe concentre-se apenas na partida contra os argentinos, para ter chance de passar à decisão. "Claro que a vitória sobre o São Paulo ainda está muito viva na memória de todos nós. Mas no futebol, o jogo seguinte é sempre o mais difícil. Não dá para relaxar. Trata-se de uma partida de 180 minutos. Não podemos bobear nesses primeiros 90", afirmou.