Renato Gaúcho é demitido no Flu Renato Gaúcho não é mais o técnico do Fluminense. Ele não resistiu à pressão pelos maus resultados no Campeonato Brasileiro e foi demitido no final da tarde desta sexta-feira pela diretoria do clube. Ontem, o Tricolor foi derrotado pela Ponte Preta, por 3 a 0, em Campinas. Com o treinador saem também o preparador-físico Helvécio Pessoa e os auxiliares Ricardo Rocha e Betinho.