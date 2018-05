O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, anunciou neste domingo que Ricardo Gaúcho será o treinador do clube em 2010. Por meio de seu Twitter, o dirigente revelou o acerto de um ano com o treinador. Ainda segundo Guimarães Filho, a apresentação oficial do novo comandante será na próxima quinta-feira.

"Fechamos. Renato Gaúcho é o novo treinador do Bahia para 2010", escreveu o presidente. "Treinador e jogador vitorioso, com espírito de vencedor. Assim como o Bahia", continuou. "Alguns detalhes estavam pendentes, mas resolvemos. Pesou a vontade que percebi em Renato de vir para a Bahia para um projeto de um ano", finalizou Guimarães Filho.

Renato Gaúcho estava sem clube desde setembro, quando foi demitido do Fluminense. Apesar da última passagem ruim, foi pelo clube que ele conquistou seus melhores resultados na carreira, sendo campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores em 2008. No ano passado, porém, Renato também ficou marcado pelo rebaixamento à Série B com o Vasco.

Neste ano, o Bahia passou por dificuldades na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, correndo risco de queda à Série C. Durante a competição, o clube teve quatro treinadores. Antes de Paulo Bonamigo, responsável por salvar o time do rebaixamento, Alexandre Gallo, Paulo Comelli e Sérgio Guedes já haviam passado pela equipe.