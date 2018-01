Renato Gaúcho é suspenso por 30 dias O técnico Renato Gaúcho foi suspenso, nesta sexta-feira, por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele foi julgado pela expulsão no clássico contra o Botafogo, realizado no dia 7 de setembro. O auxiliar Édson Cegonha comandará o Vasco no jogo deste domingo contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o clássico, Renato Gaúcho reclamou bastante do árbitro Wágner Tardelli Azevedo, que na súmula não relatou ter sido ofendido pelo treinador vascaíno. O vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis, considerou a punição exagerada. ?Renato foi expulso apenas porque estava gesticulando muito na lateral do campo?, declarou Paulo Reis, inconformado, no plenário do STJD. O Vasco pode ter alguns desfalques importantes. Um deles é certo: o de Alex Dias, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Outro deve ser confirmado sábado ou domingo, horas antes do jogo. Romário deve ser poupado pelo técnico Renato Gaúcho para aprimorar a parte física.