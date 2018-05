Renato Gaúcho exalta vitória 'justa' do Grêmio, mas diz que 'nada está definido'

Depois de superar o Cruzeiro nas semifinais após conquistar uma vitória por 2 a 0 no Mineirão no jogo de ida do mata-mata e administrar a vantagem no duelo de volta, o Grêmio voltou a mostrar força no tradicional estádio de Belo Horizonte no primeiro duelo da decisão da Copa do Brasil. Derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 na noite desta quarta-feira e deu um grande passou para conquistar o título da competição, na próxima quarta, em Porto Alegre.

Após o confronto, o técnico Renato Gaúcho exaltou o bom momento vivido pela sua equipe, que agora poderá até perder por 1 a 0 para ficar com o título na Arena Grêmio. Vale ressaltar que na decisão, diferentemente do que acontece em outras fases da competição, não há maior peso para gols marcados fora de casa. Até por isso, o treinador da equipe tricolor também evitou euforia antecipada antes do duelo de volta.

"O Grêmio não jogou bem só hoje. O Grêmio vem jogando bem. A gente tem treinado bem. Taticamente, a equipe fez exatamente o que foi pedido. Entrega, valorização da posse de bola e respeito pelo nosso adversário, mas me nenhum momento se intimidou. O resultado foi justo, pelo que aconteceu", analisou o comandante, em entrevista coletiva na qual depois fez um alerta para a partida de volta.

"A gente conseguiu essa vantagem, mas nada está definido. Tivemos essa vantagem contra o Cruzeiro e tomamos um sufoco na Arena (no duelo de volta da semifinal). O Atlético tem grande equipe, que podem definir a partida. Todo o cuidado é pouco. Temos a vantagem? Sim, mas vamos esquecê-la. Tivemos a primeira batalha, os outros 90 vamos jogar diante da nossa torcida", ressaltou.

Antes de encarar o Atlético-MG no duelo de volta da decisão, na próxima quarta, às 21h45, em seu estádio, o Grêmio enfrenta o rebaixado Santa Cruz neste domingo, às 19h30, no Arruda, em Recife, pela penúltima rodada do Brasileirão. Com 53 pontos, ocupa o oitavo lugar e tem chances de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores, embora saiba que o título da Copa do Brasil já lhe garantirá uma vaga direta na fase de grupos da competição continental.