Renato Gaúcho faz mistério para escalar Fluminense

O treinador não divulgou se irá optar pelo esquema 4-4-2 ou pelo 3-5-2 e promoveu algumas alterações em relação ao time que atuou no jogo passado, contra o Coritiba, no Maracanã. O volante Fábio Santos entrou no lugar de Wellington Monteiro, lesionado, enquanto João Paulo substituiu Augusto na lateral esquerda.

Durante a atividade, Renato Gaúcho ainda colocou Cássio no lugar de Marquinho no meio-campo e até o goleiro Rafael, que pode ganhar uma chance na equipe, foi testado no lugar de Fernando Henrique.

Renato Gaúcho escalou o seu time com Fernando Henrique (Rafael); Ruy, Edcarlos, Luiz Alberto e João Paulo; Fábio Santos, Diogo, Marquinho (Cássio) e Conca; Roni e Kieza.

O treinador do Fluminense não tem nenhum desfalque por suspensão para a partida contra o São Paulo. As baixas do time são de ordem física. O volante Wellington Monteiro, substituído no primeiro tempo contra o Coritiba, está com dores no joelho e foi descartado do confronto. Os atacantes Leandro Amaral, que recupera a forma física, e Fred, em trabalho intensivo de fisioterapia por causa de lesão na virilha, também estão fora da partida.