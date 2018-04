Renato Gaúcho faz mistério sobre Grêmio na Libertadores

Com a classificação para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho garantida, após a goleada do último domingo diante do Ypiranga, por 5 a 0, o Grêmio passa agora a pensar na Libertadores. A equipe vai à Colômbia, onde enfrenta o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira, ainda sem a escalação confirmada pelo técnico Renato Gaúcho.

"Vamos aguardar, ver se alguém aparece com algum problema físico. A partir de amanhã (segunda-feira) começo a pensar em Libertadores", declarou o treinador, que exaltou a participação do jovem Leandro, que entrou no segundo tempo e marcou um gol na partida de domingo.

"Acho que o garoto fez por merecer, pelo que ele vem treinando. Fazemos sempre coletivos contra os garotos da base. Ele vem se destacando e eu o puxei para o profissional. Sabia que, se o jogo estivesse decidido, ele poderia ter oportunidade", analisou.

Ao contrário do que se imaginava, o adversário gremista na semifinal não será o Inter, que perdeu nos pênaltis para o Cruzeiro, no último sábado, após o empate em 1 a 1 no tempo normal. Para Renato, no entanto, isso não significa que a tarefa de sua equipe será facilitada.

"Se o Cruzeiro passou é porque teve méritos. O Inter não fez a parte dele e não é problema meu. O Grêmio fez a parte dele. Saiu atropelando os adversários, consegue os resultados e vai seguindo no campeonato. Para mim não faz diferença Cruzeiro ou Internacional", afirmou o técnico.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Grêmio 5 x 0 Ypiranga