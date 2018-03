Renato Gaúcho faz testes e indica Bolaños na vaga de Douglas no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho tentou fazer mistério no treino desta sexta-feira, mas acabou indicando que Miller Bolaños é seu favorito para substituir Douglas no meio-campo do Grêmio pelas próximas semanas. O treinador, contudo, não descartou outras possibilidades no setor.

"O Douglas foi uma perda lamentável. É um jogador diferenciado", lamentou o treinador, sem citar nomes sobre o substituto do meia que sofreu lesão grave e deve ficar seis meses afastado dos gramados. Renato afirmou que não revelará a escalação com antecedência para o jogo contra o Passo Fundo, no domingo, em rodada do Campeonato Gaúcho.

Para sustentar o mistério, o técnico fechou boa parte da atividade desta manhã e disse que trabalhava com vários opções para ocupar o lugar de Douglas, um dos principais destaques do time no ano passado.

O acesso da imprensa só foi liberado 1h20min depois do início do treino. E, na atividade aberta, Renato dividiu os jogadores em três times de nove jogadores cada. As baixas do treino foram o zagueiro Kannemann, gripado, e o atacante Beto da Silva. Eles devem ser desfalques no fim de semana.

Um dos reforços do time para a temporada, Beto da Silva foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta-feira, mas não terá chance de estrear no fim de semana porque sofreu um estiramento na coxa direita durante o treino. O atacante Pedro Rocha também ficou de fora da atividade, mas apenas para ser poupado.

Renato Gaúcho deve dar maiores indicações sobre a escalação do time no treino deste sábado, também marcado para o período da manhã. O duelo contra o Passo Fundo está marcado para as 17 horas de domingo, na Arena Grêmio.