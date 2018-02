Renato Gaúcho interessa ao Flamengo Depois de demonstrar interesse na contratação dos técnicos Oswaldo de Oliveira, Tite, Nelsinho Baptista e Ricardo Gomes, o mais novo nome a surgir na Gávea é o de Renato Gaúcho, atualmente no Fluminense. O trabalho do treinador no rival foi elogiado no Rubro-Negro, mas dificilmente sua contratação se concretizará. Hoje, o vice-presidente Geral do Flamengo, Radamés Lattari, renunciou ao cargo e se desligou da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para assumir a função de gerente de Futebol. Lattari será o responsável pela reestruturação do Departamento de Futebol do clube e responderá pelo time nas competições futuras. Lattari confirmou que o Flamengo vai anunciar o nome do novo treinador na segunda-feira. O motivo seria o fato de o técnico estar envolvido numa decisão de campeonato. Os mais cotados para assumir o comando da equipe são Oswaldo de Oliveira e Nelsinho Baptista. Amistoso - A liberação do zagueiro Gamarra para a Internazionale (Itália), no ano passado, vai render mais frutos ao Flamengo no mês de julho. O Rubro-Negro disputará um amistoso contra a equipe italiana, em Turim, e receberá uma cota de US$ 300 mil, cerca de R$ 1 milhão. A partida foi acertada pelo empresário Léo Rabello. Em julho de 2002, Gamarra entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Flamengo, cobrando o pagamento de salários atrasados. Rabello, porém, conseguiu um acordo entre as partes antes que o jogador obtivesse uma liminar garantindo sua liberação. "Essa negociação foi muito lucrativa para o Flamengo. O clube recebeu US$ 700 mil no ano passado e agora mais US$ 300 mil pelo amistoso", disse Rabello. O empresário, no entanto, negou que tenha participado da transferência de Gamarra para o AEK (Grécia).