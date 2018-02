Renato Gaúcho já definiu o Flu O técnico Renato Gaúcho já definiu o esquema tático que adotará no clássico contra o Flamengo, sábado, na primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. Mas ele não revelou os detalhes e ainda vai definir os substitutos do meia Carlos Alberto e do lateral-direito Jancarlos, que estão com a seleção brasileira Sub-20, e do atacante Fábio Bala, machucado. Renato Gaúcho disse também que ficou surpreso com a atitude do Americano, que jogou para empatar com o Friburguense na quarta-feira. "Eles não quiseram vencer. Tinha quase certeza que nosso adversário seria o Vasco", afirmou o treinador. "Mas não importa quem vamos enfrentar. Temos que vencer independentemente de quem seja."