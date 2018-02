Renato Gaúcho muda esquema do Flu Com a ausência do meia Carlos Alberto e do lateral-direito Jancarlos, que estão com a seleção brasileira Sub-20, somadas ao provável desfalque do atacante Fábio Bala, o técnico Renato Gaúcho deve mudar o esquema tático da equipe. O treinador cogita a possibilidade de adotar o 3-5-2 na primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca, no próximo fim de semana. "Desmontaram o time. Agora, vou ter que encontrar outro esquema de jogo. Mas só tomarei a decisão mais próximo da partida", disse Renato. A dúvida do treinador se deve ao fato de os meias Fernando Diniz, Leonardo Inácio e Zada terem retornado aos treinos na segunda-feira. Com o passar da semana, ele deve ter uma posição sobre as condições físicas destes jogadores.