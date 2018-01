Renato Gaúcho mudou o clima no Vasco Apesar de ainda permanecer na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco viveu clima de festa nesta quinta-feira. A vitória sobre o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, renovou o ânimo dos jogadores. Mas a primeira atitude do técnico Renato Gaúcho foi de tentar evitar que o elenco fique iludido com o resultado. "Precisamos continuar com a mesma determinação, atitude e pegada", avisou Renato Gaúcho. "Porque podemos até perder uma ou outra partida, mas, se isso ocorrer com os jogadores mostrando esforço e raça na disputa das jogadas, o torcedor vai entender." Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols, Alex Dias admitiu que, em três dias, Renato Gaúcho mudou o Vasco. O atacante destacou que o treinador "fala a língua da gente" e ainda se confessou um fã do ex-jogador.