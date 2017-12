Renato Gaúcho não deve renovar com Flu O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, não deve continuar no cargo em 2004. Ele está magoado com a diretoria porque ainda não foi procurado para tratar da renovação de contrato. O compromisso do treinador com o Tricolor termina no dia 31 de dezembro. Renato também estaria chateado pelo fato de os dirigentes terem sondado o técnico Valdyr Espinosa, que retornou da Arábia Saudita recentemente. Outro que pode deixar o Fluminense é o zagueiro César. O contrato do jogador também termina no fim do ano, quando ele passará a ser o dono dos seus direitos federativos. "Sou muito agradecido ao clube que me projetou no futebol. Mas tenho muita vontade de atuar na Europa", disse o atleta. Ele, porém, ainda não recebeu nenhuma proposta do exterior.