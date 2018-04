Renato Gaúcho pede apoio da torcida em momento difícil O Fluminense está na penúltima colocação e mesmo que vença o Coritiba no Maracanã, domingo, pode continuar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar do momento difícil, o treinador Renato Gaúcho pede que o torcedor compareça ao estádio e não deixe de apoiar os jogadores.