Renato Gaúcho pode usar 3-6-1 no Flu O técnico Renato Gaúcho antecipou em um dia o treino coletivo do Fluminense para a partida contra o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador testou o esquema 3-6-1, com apenas Romário no ataque. O meia Lopes atuou ao lado de Carlos Alberto, enquanto Sorato ficou no time reserva. "Está chegando a hora de fazer uma grande partida. Espero render bem. É a primeira vez que vou jogar com o Romário", disse Lopes. Apesar de o jogador ter treinado entre os titulares, Renato Gaúcho ainda não definiu a formação da equipe. Condenação - A 15ª Vara do Trabalho da Justiça do Rio condenou o Fluminense a pagar R$ 400 mil ao meia Roger, do Benfica (Portugal). O valor estipulado pelo juiz corresponde a três meses de salários atrasados, acrescidos de multa e do 13° salário, todos referentes a 2001, quando o jogador atuava no clube carioca.