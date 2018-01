Renato Gaúcho rebate as críticas No dia seguinte ao empate com o Americano, pelo Campeonato Carioca, o técnico Renato Gaúcho rebateu as críticas que recebeu por causa das substituições realizadas no segundo tempo da partida. Na ocasião, o Tricolor vencia por 3 a 1 e acabou cedendo o empate. ?Sempre aceitei críticas, mas ninguém sabe o que acontece no nosso dia-a-dia. Se tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo. Prefiro errar da minha cabeça", afirmou Renato. ?Toda vez que tiver uma idéia e achar que estou certo vou fazê-lo." O treinador também ressaltou que os jogadores já são bem ?grandinhos" e podem assumir a responsabilidade pelas derrotas. Jogo - A partida entre Fluminense e Cabofriense será mesmo neste sábado. Com a vitória do Botafogo sobre o Olaria, havia a possibilidade de adiamento para a próxima semana. Mas a diretoria do Tricolor alegou que o time ficaria sem o meia Carlos Alberto e o lateral-direito Jancarlos, convocados para a seleção brasileira sub-20, e por isso não houve modificação.