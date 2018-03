Renato Gaúcho recoloca Flu no 4-4-2 Enquanto a diretoria do clube aguarda o retorno do atacante Romário, que deve voltar ao Brasil no dia 9 de junho, o Fluminense enfrenta o Atlético-PR neste sábado, às 16 horas, em Édson Passos, tentando se recuperar da derrota para o Atlético-MG, por 3 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense só venceu o time paranaense uma vez no Brasileiro. Foi em 9 de setembro de 2001, na Arena da Baixada, por 2 a 1. Na ocasião, o time carioca também quebrou um tabu de 64 anos sem vitórias sobre o adversário em Curitiba. Neste sábado, os jogadores querem aproveitar o fato de jogar em casa para surpreender novamente o Atlético-PR. Para obter a vitória, o técnico Renato Gaúcho trocou o esquema 3-6-1 pelo tradicional 4-4-2. Mas optou por uma modificação tática. Ele escalou o meia Carlos Alberto improvisado no ataque. A justificativa para a decisão foi o fato de o treinador não ter atacantes à disposição, além de tentar diminuir o número de faltas que o jogador vem sofrendo. Outra atitude tomada por Renato para conseguir o resultado favorável é a de escalar o volante Marciel para marcar individualmente o volante Kléberson. O objetivo do treinador é o de não dar espaços para o campeão do mundo, que considera como o principal organizador das jogadas de ataque do Atlético. "O Kléberson é um atleta moderno. Ele tanto marca como sabe sair tocando a bola. Todo cuidado é pouco", disse Renato. No Campeonato Carioca deste ano, o treinador do Flu optou por Marciel para exercer marcação especial em Felipe, do Flamengo, e obteve resultado. E agora, ele espera repetir o feito.