Renato Gaúcho recusa proposta árabe e promete ficar no Flu

Enquanto a diretoria do Fluminense tenta confeccionar uma seleção para o ano que vem, com a contratação de vários jogadores, o time quase ficou sem técnico. Renato Gaúcho recebeu uma tentadora proposta do futebol árabe, mas prometeu permanecer à frente do clube das Laranjeiras, em grande parte pela disputa da Libertadores. "A proposta é boa, mas a torcida pode ficar tranqüila", diz o treinador. O empresário de Renato, Gérson Oldenburg, também garante que o técnico continua no clube. "É natural que ele receba propostas, depois do ano que teve. Mas ele nunca esteve tão feliz e nem pensa em sair, a não ser por um caminhão de dinheiro". Nesta terça, Renato se envolveu em nova polêmica com o vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis, que o chamou de "analfabeto" ao ironizar as declarações do técnico sobre a transferência de Leandro Amaral para o Fluminense. Renato rebateu, criticando o dirigente. "Sempre o tive como amigo e não o desrespeitei, mas pode apostar que no dia 3 [de janeiro] o Leandro vai estar aqui no Fluminense."