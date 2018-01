Renato Gaúcho rejeita proposta do Grêmio O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, rejeitou nesta quarta-feira a proposta para ser treinador do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Após uma reunião de duas horas com o presidente do clube, David Fischel, ele optou por continuar no Tricolor carioca. ?Fiquei honrado com o convite, mas todo mundo sabe que tenho contrato com o Fluminense até dezembro. E pretendo cumpri-lo", afirmou Renato, que recusou R$ 110 mil de salários no Grêmio. O treinador está no comando da equipe há oito meses e manifestou o desejo de continuar o trabalho com os garotos do clube. Mas ele não descartou a possibilidade de um dia dirigir o time gaúcho.