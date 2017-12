Renato Gaúcho resolve poupar Romário O técnico Renato Gaúcho deve voltar atrás da decisão de poupar o atacante Romário da partida de domingo, contra o Paraná, em Curitiba. O artilheiro vai tentar convencer o treinador de que tem condições físicas de suportar a maratona de jogos do Campeonato Brasileiro. "O Romário é uma incógnita. Da noite para o dia ele muda de opinião e, de repente, pode jogar", declarou o treinador, que explicou a razão pela qual cogitou não escalá-lo ao lado de Alex Dias. "O campo lá é péssimo e a temperatura é fria. Logo, ele pode se machucar". Renato Gaúcho voltou a dizer que Romário não deve atuar em todas as partidas restantes do Brasileiro, mas admitiu que, se depender da vontade do jogador, a decisão pode ser revista. "Ele está com uma vontade incrível de entrar em campo".