Renato Gaúcho tenta manter foco no time do Fluminense

O Fluminense já vive em clima de Libertadores 2008, com muitas especulações sobre possíveis contratados para a disputa do torneio no ano que vem. Nomes como os dos atacantes Washington, atualmente no Japão, e Jádson, do Shaktar da Ucrânia, e do lateral-esquerdo Léo (Benfica, de Portugal) já circulam pelos bastidores do clube. Nesse cenário, o técnico Renato Gaúcho tenta manter o time concentrado para o confronto contra o Palmeiras, na quarta-feira, no Palestra Itália, que diz pouco ao Tricolor mas interessa aos clubes envolvidos na briga pela mesma Libertadores. O discurso motivacional nas Laranjeiras, no momento, é brigar pelo vice-campeonato do Brasileiro. O Tricolor é o sexto colocado, com 55 pontos, mesma pontuação de Palmeiras (em quinto) e de Flamengo (quarto), e quatro pontos atrás do Santos, o vice-líder. "Nosso objetivo é o vice-campeonato. Vamos buscar as três vitórias para terminar bem a competição", disse o atacante Adriano Magrão, que, com a contusão de Somália, tem oportunidade nesta reta final de mostrar que pode defender o clube no ano que vem. O jogador diz não se abalar com as especulações sobre a chegada de mais atacantes."Ninguém está garantido na posição. Vou lutar pelo meu espaço."