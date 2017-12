Renato Gaúcho testa opções no Fluminense O técnico Renato Gaúcho testou nesta quinta-feira novas opções no time do Fluminense para a partida com o São Caetano, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador foi obrigado a fazer as mudanças porque o zagueiro Rodolfo e o meia Carlos Alberto reclamaram de dores musculares e não puderam participar do treino. Ambos, porém, não devem ser desfalques. Renato Gaúcho escalou Esquerdinha e o jovem Tiago no meio-de-campo, com Alex Oliveira e Marcelo formando a dupla de ataque. Em seguida, trocou Alex por Josafá. Com relação ao atacante Romário, que está na Europa resolvendo problemas particulares e não deve ter condições de enfrentar o São Caetano por causa de uma contusão na coxa, o treinador ainda acredita que poderá contar com ele. "Espero pelo Romário até os 45 minutos do segundo tempo", afirmou Renato Gaúcho, revelando que, caso não possa contar com o jogador, já tem o time definido. Ele, porém, não quis revelar quem seriam os titulares.