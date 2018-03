Renato Gaúcho vai esperar por Romário O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, comandou hoje mais um coletivo sem a presença do atacante Romário. O craque se recupera de uma entorse no joelho, sofrida na derrota para o Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda não tem sua escalação confirmada contra o Bahia, domingo, no Rio. Mesmo assim, o treinador voltou a dizer que vai esperar o jogador até o último momento. Hoje, o recém-contratado atacante Joãozinho fez o seu primeiro treino com a camisa do Fluminense. O jogador, porém, só deve estrear contra a Ponte Preta, no dia 10 de julho. Além dele, o treinador também não vai contar com Josafá, vetado pelos médicos por causa de problemas musculares.