Renato Gaúcho vê elenco 'muito bom', mas quer reforços no Fluminense

RIO - O elenco do Fluminense se reapresentou na manhã desta quarta-feira, em um hotel da zona sul do Rio, e deu início aos trabalhos para a temporada 2014. Os jogadores passam por exames médicos e, nesta quinta, viajam para Mangaratiba, onde o clube realiza pré-temporada. Contratado no fim da noite de terça-feira, o atacante Walter deve chegar ao Rio no fim da tarde desta quarta e se juntar ao grupo.

Após a reapresentação, o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, apresentou oficialmente o técnico Renato Gaúcho e a diretoria de futebol, que este ano será composta por Ricardo Tenório, vice-presidente de futebol, e Felipe Ximenes, diretor executivo.

Apesar da campanha ruim em 2013, quando o time acabou rebaixado em campo no Campeonato Brasileiro, mas se salvou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Renato Gaúcho afirmou que o elenco que tem à disposição para a temporada vai brigar por títulos. "O grupo do Fluminense é muito bom. Fiquei surpreso com o que aconteceu ano passado pela qualidade da equipe", disse o treinador, para depois admitir que gostaria de mais jogadores. "É lógico que se a diretoria, juntamente com a patrocinadora (Unimed), me der reforços, será muito bom."

Sobre os novos contratados, Renato Gaúcho avalia que serão muito úteis ao time. "O Conca dispensa comentários, é um jogador que desequilibra. O Walter tem uns quilinhos a mais, mas ajuda muito o time. A gente viu isso no Goiás", comentou. Renato disse ainda que conversou com o jogador da tradicional pelada de fim de ano promovida por Zico, no Maracanã. "Disse algumas coisas, mas o mais importante é ele fazer o trabalho dele", destacou.

Já o novo vice-presidente de futebol garantiu que a equipe segue analisando o mercado. "Estamos interessados em um zagueiro, e há outras posições que também estamos avaliando", afirmou Tenório, sem, no entanto, falar em nomes.