Renato Gaúcho vê empate injusto e culpa cansaço do Fluminense

RIO - O técnico Renato Gaúcho considerou o empate do Fluminense por 1 a 1 com o Bonsucesso, na noite de quinta-feira, no Maracanã, injusto. Para o treinador, o time das Laranjeiras foi bem superior ao adversário, mas não conseguiu sustentar a vantagem porque os jogadores da equipe ainda não adquiriram o condicionamento físico ideal.

"O resultado não foi justo. Não pelo que o Fluminense criou. É só ver as oportunidades que criamos. Gostei muito até a metade do segundo tempo. A partir daí, sentimos o peso nas pernas pela parte física. Até então vínhamos jogando bem, tocando, criando. Criamos possibilidades no primeiro tempo, tivemos posse de bola. Se tivéssemos vencido, seria atuação de gala. Vi minha equipe muito bem, mas no momento que poderíamos ter matado a partida, erramos o gol e sofremos o contra-ataque", declarou.

Renato, porém, garantiu ter enxergado evolução no time em relação ao primeiro jogo no Campeonato Carioca, a derrota por 3 a 2 para o Madureira. "A evolução é nítida, muito boa. Mais da metade da equipe não jogava há dois, três, cinco meses. E só posso fazer três substituições. Mas gostei da nossa atuação e, com a sequência de jogos, quarta, quinta rodada, o time será outro, estará com perna, ritmo de jogo. Até lá temos de buscar os resultados de qualquer jeito. Depois começa a deslanchar", disse.

Ainda sem vencer e com apenas um ponto somado em duas rodadas, o Fluminense está em 13º lugar no Campeonato Carioca. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Raulino Oliveira, às 17 horas.