Renato insinua armação para Figueirense Após a vexatória derrota para o Figueirense por 5 a 1, na quarta-feira, o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, insinuou haver um ?esquema? para favorecer o time catarinense, que luta para não ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador contestou o pênalti que originou o segundo gol do adversário e afirmou que, já no confronto do Figueirense contra o Fortaleza, pela rodada anterior, realizado também no estádio Orlando Scarpelli, os jogadores tinham sido avisados para se atirarem na área para o árbitro marcar a infração. ?Não estou tirando os méritos do Edmundo (atacante) ou do Figueirense, mas o juiz (Wallace Nascimento Valente/ES) inventou um pênalti. Eu não preciso ver na TV porque aquilo não foi pênalti?, disse o técnico do Vasco, para, em seguida, insinuar a existência de um esquema para beneficiar o time catarinense. ?Até porque já sei que tinha uma ordem para, contra o Fortaleza, os jogadores se atirarem na área para ser marcado pênalti?, revelou o treinador. Indagado sobre quem teria dado a ordem para os atletas do Figueirense se jogarem na área contra o time do Ceará, o técnico do Vasco disse que era só investigar e a pessoa seria encontrada. O confronto entre catarinenses e cearenses foi arbitrado por Cláudio Luciano Mercante Júnior, de Pernambuco. O Figueirense venceu por 1 a 0, em um belo gol de Edmundo.