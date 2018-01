Renato já pode treinar no Corinthians Um a menos no departamento médico do Corinthians: o meia Renato finalmente se recuperou de uma pubialgia e deve voltar aos treinos a partir desta quinta-feira. Ele saiu do time na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no dia 24 de agosto. A sua recuperação foi demorada. ?Esperava voltar contra o Flamengo (no dia 31), mas a lesão voltou a me incomodar.? De acordo com o médico Paulo de Faria, em alguns casos a recuperação costuma ser bem mais rápida. Renato soube que no passado vários jogadores foram operados pelo ex-médico do próprio Corinthians, Joaquim Grava, que desenvolveu uma técnica nesse tipo de cirurgia e até hoje dá palestras em congressos internacionais. ?Por sorte, esse não é o meu caso?, comemorou o meia. Com a lesão, Renato perdeu espaço na equipe. Agora, vai ter de brigar com Robert e Jamelli por uma vaga. Já está definido, porém, que a volta de Renato não será domingo.