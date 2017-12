Renato joga o favoritismo para o rival "O Fluminense é superior ao Vasco no momento". Foi assim que o técnico vascaíno, Renato Gaúcho, reagiu ao ser indagado se há favorito para o clássico desta quinta, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. "Eles mantiveram a base e ainda têm um bom patrocinador". A estratégia de Renato Gaúcho é jogar toda a responsabilidade para o Fluminense e colocar sua equipe como franco-atiradora. "O Fluminense é favorito, mas em clássico tudo pode acontecer", disse o treinador, que testou nesta terça três formações diferentes para o clássico, mas ainda não confirmou nenhuma. Reforço - O volante Marciel, ex-Inter de Limeira, treinou nesta terça pela primeira vez em São Januário e agradeceu ao técnico Renato Gáucho, com quem trabalhou no Fluminense por dois anos, a oportunidade de voltar a jogar num grande clube do futebol carioca. "O Renato que me indicou. Ele já conhecia o meu futebol e o meu caráter. Não vai ser difícil a adaptação e, em breve, estarei pronto para ajudar o Vasco", declarou Marciel, cuja principal característica é a marcação.