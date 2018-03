Renato mantém mistério e Léo Moura é poupado em parte do treino do Grêmio

A escalação do Grêmio para o duelo do próximo domingo com o São José, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, continua sendo um mistério. Nesta sexta-feira, o técnico Renato Gaúcho voltou a fechar a maior parte do treinamento para a imprensa.

Quando o acesso dos jornalistas ao CT Luiz Carvalho foi liberado, já com mais de uma hora de atividade, o elenco realizava uma movimentação em campo reduzido, com três times em campo, sendo que cada jogador podendo dar no máximo três toques na bola. Assim, Renato não deu uma indicação sobre qual formação vai utilizar no fim de semana.

O lateral-direito Léo Moura não participou dessa última parte do treino, mas deverá ser titular diante do São José, mas com a dúvida se irá atuar na sua posição de origem ou como meia - nesse caso, Leonardo ganharia uma chance no sistema defensivo. Além disso, Miller Bolaños deixou a atividade antes do fim, mas não preocupa a comissão técnica.

Certo mesmo é que o Grêmio está cheio de desfalques, especialmente no setor ofensivo, para o duelo com o São José. Além da grave contusão de Douglas, o Grêmio perdeu recentemente os atacantes Luan, Jael, Beto da Silva e Pedro Rocha por problemas físicos, assim como o lateral-direito Edilson.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com tantos desfalques, a tendência é de que o Grêmio entre em campo no domingo com a seguinte formação: Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho (Leonardo); Everton.

Após três rodadas do Campeonato Gaúcho, o Grêmio soma seis pontos, em segundo lugar na classificação.