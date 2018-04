Renato marca na estreia e fala em recomeço no Botafogo

"É um recomeço, espero voltar à forma que sempre tive. Quero jogar com velocidade e força, vou melhorando no decorrer do campeonato. Assim como o entrosamento com o time", afirmou Renato, que se destacou na Ponte Preta em 2008 e vibrou com o reconhecimento da torcida botafoguense.

"Isso é bom demais. No Grêmio não consegui, mas agora estou voltando a jogar. Melhor ainda que foi dentro da nossa casa, com a torcida a favor. Agora, é conseguir uma sequência", disse o meia.