Renato mostra indiferença ao resultado do Madureira na final O técnico Renato Gaúcho já começou a conversar com os jogadores do Vasco sobre o primeiro adversário do time na Taça Rio, o Madureira, domingo, em São Januário. Ele disse ser indiferente ao resultado da decisão da Taça Guanabara - o Madureira decide o título com o Flamengo nesta quarta-feira - e não quis alimentar o discurso de que uma eventual derrota do rival facilitaria a vida do Vasco. Renato também rechaçou a tese oposta, de que o título deixaria o Madureira mais acomodado. "Vai ser difícil de ser batido, de uma forma ou de outra.?