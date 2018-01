Renato muda a defesa do Fluminense O Fluminense treinou nesta sexta-feira para o clássico decisivo com o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Estadual. O técnico Renato Gaúcho foi obrigado a realizar uma modificação no time. O zagueiro Zé Carlos cumpre suspensão e será substituído por Rodolfo. O meia Djair pode ser a novidade no Fluminense. Recuperado de um estiramento, ele treinou normalmente nesta sexta-feira entre os reservas e pode ficar no banco. O jogador é uma boa opção para Renato mudar o estilo de jogo do Tricolor durante o clássico.