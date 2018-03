Renato muda esquema do Fluminense O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, quebrou a rotina de fazer mistério e divulgou antecipadamente a escalação do time que vai enfrentar o Atlético-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com a ausência de vários zagueiros por causa de contusões, o treinador abandonou o esquema 3-6-1 e voltou ao tradicional 4-4-2. E ainda apresentou uma novidade: no treino desta quarta-feira, o meia Carlos Alberto atuou no ataque ao lado de Sorato. "Não tenho atacante. Vou mudar a posição dele porque assim acho que ele vai apanhar menos", disse Renato, destacando que não quer Carlos Alberto atuando como um centroavante e, sim, criando chances para Sorato. O treinador frisou ainda que o meia deve ser mais rápido e tocar mais a bola, evitando que o time desperdice contra-ataques. O Fluminense deve enfrentar o Atlético-PR com a seguinte formação: Kléber; Jancarlos, Rodolfo, Zé Carlos e Jadílson; Marcão, Marciel, Zada e Alex Oliveira; Carlos Alberto e Sorato.