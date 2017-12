Renato não confirma volta de Jancarlos O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, continua fazendo o tradicional mistério e evitou divulgar o time que enfrentará o Santos, dia 23, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador não quis confirmar o retorno do lateral-direito Jancarlos ao time. Do lado esquerdo, como Jadílson está suspenso, a tendência é a de que Júnior César seja o titular. "Será uma partida muito difícil. O Santos, junto do Cruzeiro, são as duas melhores equipes do Brasil", afirmou Renato. "Todos os jogadores precisam estar preparados para este jogo de suma importância para escaparmos do rebaixamento." O treinador conversou em separado com Jancarlos para que o atleta suporte a pressão na partida.