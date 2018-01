Renato não dá bola para os cartões Renato é o símbolo do novo Santos, que trocou as firulas e os lances bem trabalhados pelo futebol de resultados para se adaptar ao estilo que dá certo na Copa Libertadores da América. A conseqüência depois de ficar um ano e um mês sem ser notado pelos juízes, e sem sofrer qualquer tipo de punição, nos dois últimos jogos recebeu dois cartões amarelos e até merecia o vermelho pela entrada que deu em Aílton, no primeiro tempo. Mas ele não está preocupado com os arranhões que a sua imagem de bom rapaz vem sofrendo. "Sempre procurei evitar os cartões, mas entre fazer uma falta necessária e ser punido, prefiro ser punido. Neste domingo o Spindola interpretou uma falta de jogo como entrada que merecia o cartão. Se tiver que tomar outros como esse para ajudar o time, não tem problema." Mas mesmo fazendo faltas mais ríspidas, Renato continua sendo discreto, a ponto de ser considerado apenas um volante esforçado e que faz da regularidade a sua maior virtude, muito diferente dos endeusados Robinho e Diego. Em compensação, Renato está no grupo dos eleitos por Leão como atletas padrão, ao lado de Elano, Alex e Paulo Almeida. Neste domingo, o técnico fez questão de elogiar a sua obediência. "No intervalo, falei para o Renato e para os outros jogadores de frente para que entrassem na área nas faltas cobradas por Alex de fora da área porque já se tornou rotina o goleiro soltar. No lance do terceiro gol, em vez de um, foram três os atacantes que foram para a área para tentar aproveitar o rebote. Renato, que era o de trás, fez o gol. E não foi falha do Rogério Ceni, que procurou espalmar a bola para longe. Os méritos têm que ser divididos por Alex, que chutou muito forte e com direção, e Renato, que aproveitou o rebote." Metade - O gol, aproveitando o rebote de Ceni, foi apenas metade do que Renato fez no clássico deste domingo à tarde, na Vila Belmiro. Com a entrada de Fabiano como falso centroavante, a movimentação entre os meias do meio-de-campo para frente passou a ser constante e com trocas de posições. Num lance em que recebeu a bola cruzada por Elano, Renato, que estava na esquerda, deu um chapéu em Tiago e foi derrubado com uma alavanca por Tiago, sofrendo o pênalti convertido por Diego e que abriu o caminho para a vitória santista. "O professor pede sempre nos treinos para que a gente acompanhe as cobranças de faltas para aproveitar o rebote. Neste domingo, ele lembrou esse tipo de jogada e eu acabei sendo feliz", afirmou o jogador, que mais uma vez não vai poder ser convocado para a Seleção Brasileira em razão de o Santos estar decidindo a Libertadores. "Desta vez fica difícil escolher entre a Seleção e jogar pelo Santos. Nosso time está recuperando aquela pegada do final do ano passado, com todos os jogadores de frente voltando para ajudar e temos possibilidades de ganhar a Libertadores. Se eu for convocado, vou ficar contente e não se não, não ficarei triste."