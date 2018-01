Renato não fala se renovará com o Vasco Com várias propostas para deixar o Vasco, o técnico Renato Gaúcho desconversou, nesta sexta-feira, sobre a possibilidade de renovar seu contrato, que se encerra em dezembro, por mais uma temporada. ?Tenho falado que a minha situação é a que menos preocupa o Vasco?. Em seguida, o treinador completou: ?Meu pensamento está voltado para o jogo de domingo contra o Paraná, em São Januário. Quanto ao meu contrato, só vou falar na semana que vem?. O técnico tem dito a amigos que recebeu propostas melhores financeiramente de outros clubes, mas que o bom ambiente em São Januário pode levá-lo a ficar no Vasco em 2006. Renato Gaúcho voltou a afirmar que ainda acredita na classificação do Vasco para a Copa Sul-Americana. Para tanto, precisa vencer o Paraná e torcer por tropeços de São Paulo, Fortaleza e Juventude. ?Mas a gente primeiro tem que fazer o dever de casa?, alertou.