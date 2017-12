Renato não quer Romário fora do Rio O atacante Romário dificilmente vestirá a camisa do Vasco em jogos realizados fora do Rio até o fim da temporada. Só haverá exceção se a equipe cruzmaltina estiver lutando para fugir do rebaixamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A decisão partiu do técnico Renato Gaúcho. "Vamos colocá-lo na hora certa. Ele precisa estar bem fisicamente para render o máximo possível. Por isso, prefiro tê-lo jogando no Rio do que fora de casa", declarou Renato Gaúcho, acrescentando que Romário queria viajar para enfrentar o Paraná, no domingo, em Curitiba. "Conversei com ele mais uma vez, que entendeu minha posição".