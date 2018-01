Renato ovacionado na goleada do Vasco A torcida do Vasco deixou para trás a lembrança de que Renato Gaúcho brilhara como jogador dos rivais Flamengo e Fluminense e saiu de São Januário neste domingo ovacionando o nome do treinador. Ele foi mesmo fundamental na goleada por 5 a 2 do Vasco sobre o Juventude, um resultado construído a partir de uma mudança de Gaúcho quando o jogo estava empatado (1 a 1) e os visitantes pressionavam em busca do segundo gol. O técnico trocou Osmar por Robson Luiz e o Vasco se transformou. O meia marcaria o gol de desempate numa bela cobrança de falta e teria participação direta em todos os ataques do time. Romário também esteve bem, deixou sua marca, num pênalti mal marcado, mas cobrado com categoria. O tetracampeão mundial chegou agora aos 10 gols no Campeonato Brasileiro. Ele ainda deu o passe que resultou no gol de Abedi e concluiu para o rebote do goleiro Fabiano, no lance em que Alex Dias completou a goleada. Com Renato Gaúcho no comando da equipe, o Vasco jogou 13 vezes, venceu sete, empatou duas e perdeu quatro. E afastou-se da zona de rebaixamento, ganhando cinco posições. ?Fico envaidecido com a manifestação dos torcedores. Mas o mérito da recuperação do time é dos atletas?, disse Gaúcho, depois de receber o abraço de Romário. ?Ele é fera, sabe o que quer?, comentou o artilheiro.