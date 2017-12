Renato pede a Fluminense que esqueça a Copa do Brasil

O técnico Renato Gaúcho decretou nesta quarta-feira o fim das comemorações no Fluminense pelo título da Copa do Brasil, conquistado na semana passada. Ele exige que o grupo esqueça a festa e volte a se concentrar na disputa do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque, o Fluminense tem um jogo complicado no próximo domingo, quando irá a Curitiba para enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada, pela sexta rodada do Brasileirão. "A festa foi merecida, mas vamos esquecê-la. Quero o grupo focado no Brasileiro", avisou Renato Gaúcho. "Vamos em busca dos três pontos." Mas, antes disso, o Fluminense ainda teve uma última comemoração pelo título da Copa do Brasil. Foi na manhã desta quarta-feira, quando o elenco foi recebido pelo governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, no Palácio da Guanabara. "Meu pai me ensinou a ser bairrista quando o jogo envolve um time do Rio com outro de fora. Por isso, fiquei muito feliz com a conquista", admitiu o governador. "Todos os cariocas e fluminenses estão felizes com a conquista da Copa do Brasil. O Rio de Janeiro está orgulhoso com este título." Enquanto isso, o treinador já admite que vai perder o meia Carlos Alberto, que recebeu proposta de dois clubes da Alemanha: Werder Bremen e Hamburgo. Mesmo assim, Renata Gaúcho promete escalá-lo na partida de domingo.