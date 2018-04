Renato pede determinação ao elenco do Botafogo A má fase do Botafogo, que perdeu quatro das suas últimas cinco partidas no Brasileirão, fez como vítima o técnico Caio Júnior, demitido depois da derrota para o América-MG, em Sete Lagoas (MG). Mas o volante Renato, um dos mais experientes do elenco, lembra que o time tem também grande responsabilidade pela sequência e pede empenho na partida deste domingo, no Engenhão, diante do Internacional, adversário direto por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.