Renato pede manutenção da equipe para Santos ter sucesso na Libertadores de 2017

Atual vice-líder do Campeonato Brasileiro - tem seis pontos a menos que o Palmeiras (70 a 64) -, o Santos e já está garantido na Copa Libertadores de 2017 (ao menos na fase preliminar). Mesmo ainda na luta pelo título nacional, o clube já pensa em como fazer para se dar bem na competição continental. Para o volante Renato, o mais experiente do grupo, o negócio é manter a base do elenco.

"É muito bom voltar para a Libertadores e agora tentaremos a vaga direta. Mas não podemos fazer um campeonato bom e perder jogadores importantes depois. Isso faz com que seja necessária uma reformulação. Queríamos ter ficado com Geuvânio e Gabigol (Gabriel), que estavam adaptados. A base é fundamental com reforços que somem em qualidade. A gente bate nessa tecla", disse Renato na entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Sobre a luta pelo título do Brasileirão, Renato ainda tem esperanças de ultrapassar o Palmeiras. "Não fazemos contas, pensamos jogo a jogo. Temos que fazer a nossa parte e torcer por tropeços do Palmeiras para seguir sonhando. Sabemos como é a torcida, time embala, eles já pedem o título. Mas é preciso ter paciência. Se ficarmos no G3, já estaremos contentes", afirmou o volante.

Com um bom desempenho recente - nove vitórias e um empate em 11 jogos -, o Santos só volta a campo no próximo dia 17 contra o Vitória, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 35.ª rodada. A comissão técnica vai aproveitar o período sem jogos para recuperar a condição física dos atletas.

Já o lateral-esquerdo Zeca evitou falar da possibilidade de ser campeão brasileiro, mas afirmou que o Santos irá fazer o seu melhor na fase final da competição. "Mantemos nosso pé no chão, conversamos bastante com o Dorival (Júnior, técnico). Pensamos jogo a jogo. Cada um deles é uma final, sem criar euforia ou falar em título. Temos consciência que existem seis pontos de diferença, mas temos consciência também da qualidade do nosso grupo".