Renato pede para Botafogo manter postura vencedora Com uma grande campanha, o Botafogo conquistou o título antecipado do Campeonato Carioca. Agora, segundo o volante Renato, um dos jogadores mais experientes do elenco botafoguense, o time precisa manter a mentalidade vencedora para a disputa do Brasileirão, no qual estreia no dia 25 de maio, contra o Corinthians, no Pacaembu.