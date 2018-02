Renato pode ficar ?refém? do Santos O volante Renato pode voltar ao Santos caso as negociações com o Bayer Leverkusen não sejam concretizadas, mas o jogador acabou ficando refém do clube, já que atuou sete vezes no Brasileiro e não pode se transferir para nenhum time que a disputa a Série A do Campeonato Brasileiro até o final do ano. O presidente Marcelo Teixeira admitiu essa possibilidade, ao confirmar a manutenção do atleta na equipe, só que em bases diferentes: "se a negociação com o exterior não se concretizar, ele tem a chance de voltar a jogar pelo Santos, só que em novas bases", disse ele ao programa Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília, de propriedade de sua família. As novas bases são claras na cabeça do presidente santista: contrato até dezembro de 2005, com salário menor e cláusula de participação financeira numa transferência de Renato para o exterior. O jogador não se manifestou e espera resolver esse problema na volta da seleção que disputará a Copa América, no final de julho. Renato vai se apresentar dia 28 e espera que a negociação com o Bayer Leverkusen ou outro time europeu se concretize antes do fechamento das inscrições na Europa. Caso isso não ocorra, terá de escolher entre ficar no Santos em bases piores do que seu atual contrato (que vence dia 10 de julho) ou ficar parado até o final do ano ou, ainda, disputar o campeonato da série B. ALEGRIA - A alegria está de volta ao Santos. Depois da vitória sobre o Internacional por 3 a 0 no domingo, os jogadores estão mais descontraídos e agora o objetivo é manter o alto astral para encostar de vez nos líderes para disputar o título. O próximo jogo será sábado contra o Guarani, no Pacaembu, partida que marcará a estréia do goleiro Nelson Tapia na equipe. Um dos jogadores mais satisfeitos - e dos mais alegres - é Robinho, que marcou o primeiro gol na vitória de domingo. "Consegui fazer o meu", disse o artilheiro, comemorando também por ter marcado de cabeça. "É uma deficiência que tinha e com o trabalho que venho fazendo, estou melhorando". Ricardinho também ficou satisfeito com seu desempenho e como os elogios pelo futebol apresentado em sua estréia na Vila Belmiro com a camisa do Santos. Mas preferiu ser humilde: "o time jogou bem e, por isso, ganhamos. A vitória é conseqüência de nosso trabalho coletivo".